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محكمة تمنع رئيس بيرو المعزول فيزكارا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا

04:37 ص السبت 14 نوفمبر 2020
محكمة تمنع رئيس بيرو المعزول فيزكارا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا

مارتن فيزكارا

ليما- (د ب أ):
منعت المحكمة العليا في بيرو يوم الجمعة الرئيس مارتن فيزكارا، الذي عزله المشرعون قبل أيام ، من السفر إلى الخارج لمدة 18 شهرا.

وفي جلسة استماع افتراضية، اتفقت القاضية ماريا دي لوس أنجيليس ألفاريز مع المدعين العامين على أن الرئيس السابق قد يهرب من البلاد، نظرا لخطورة الاتهامات، ووفقا لصحيفة "ال كوميرسيو" فإن القضية لا تزال في المرحلة التمهيدية.

وصوت مشرعو بيرو يوم الاثنين الماضي لصالح عزل فيزكارا، بعد أقل من شهرين من نجاته من محاولة سابقة لإقالته من منصبه.

وفيزكارا متهم بتلقي رشاوى بقيمة 636 ألف دولار من شركة إنشاءات أثناء عمله حاكما لمنطقة موكويجوا من عام 2011 حتى 2014.

ونفى فيزكارا بشدة تلك المزاعم وكرر نفيه لها مجددا قبل التصويت، متهما المعارضة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وتولى فيزكارا، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، الرئاسة في 2018 بعد استقالة سلفه بيدرو بابلو كوتشينسكي بسبب مزاعم بالفساد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بيرو في أبريل من العام المقبل.​

مارتن فيزكارا بيرو المحكمة العليا

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