أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الشرطة الإيطالية تعتقل أحد زعماء مافيا ندرانجيتا

04:02 ص السبت 14 نوفمبر 2020
الشرطة الإيطالية تعتقل أحد زعماء مافيا ندرانجيتا

الشرطة الإيطالية

روما- (د ب أ):
قالت الشرطة الإيطالية يوم الجمعة إنها اعتقلت دومينيكو بيلوكو، العضو البارز في عائلة بارزة في مافيا ندرانجيتا القوية.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية إن بيلوكو كان يختبئ في منزل بإحدى المزارع في مونجيانا (50 كيلومترا) جنوب غربي كاتانزارو في منطقة كالابريا الجنوبية. وعند اعتقاله، كان الرجل (44 عاما) يحمل وثائق هوية مزورة.

يذكر أن بيلوكو، العضو البارز في عائلة الجريمة التي تحمل الاسم نفسه، كان مطلوبا لصلته بالمافيا وتهريب المخدرات. وكانت السلطات الإيطالية تبحث عنه منذ عام.

وتعد عائلة بيلوكو جزءا من مافيا ندرانجيتا، إحدى أقوى الجماعات الإجرامية في العالم، وهو توجد في بلدة روسارنو في كالابريا والتي تضم أكواخ سيئة السمعة يسكنها عمال مهاجرون ولاجئون غير نظاميين.

وتنحدر ندرانجيتا من منطقة كالابريا الجنوبية الفقيرة وقد تجاوزت كوزا نوسترا في صقلية لتصبح أكبر مافيا في العالم، وهي منظمة سرية للغاية ويرتبط أفرادها بصلات عائلية وثيقة.

الشرطة الإيطالية مافيا ندرانجيتا دومينيكو بيلوكو

الخبر التالى:

محكمة تمنع رئيس بيرو المعزول فيزكارا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا