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مسؤولون أتراك: عدم لقاء بومبيو بأردوغان في زيارته لتركيا بمثابة إهانة

12:41 ص السبت 14 نوفمبر 2020
مسؤولون أتراك: عدم لقاء بومبيو بأردوغان في زيارته لتركيا بمثابة إهانة

وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو

واشنطن - (د ب أ):
اعتبر مسؤولون أتراك أن عدم اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو غيره من قادة الحكومة عندما يزور تركيا الأسبوع المقبل إهانة، وهو وضع غير عادي للغاية، عزاه مسؤولون أمريكيون إلى ازدحام جدول أعمال الوزير.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم، قال مسؤولون أمريكيون للصحفيين اليوم الجمعة بشأن زيارة بومبيو التي تستمر عشرة أيام وتشمل سبع دول إنه يريد التركيز على قضايا الحرية الدينية.
ويعتزم الوزير الأمريكي لقاء شخصيات دينية في اسطنبول، بما في ذلك البطريرك المسكوني بارثولوميو الأول، الزعيم المسيحي الأرثوذكسي اليوناني، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة.
ووصفت وزارة الخارجية التركية اجتماعات بومبيو المزمعة بأنها تدخل "غير مناسب للغاية"، ودافعت عن سجل البلاد في مجال الحرية الدينية على الرغم من سلوك أردوغان في تعزيز دور المساجد والعمل الإسلامي.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن مسار زيارة بومبيو في تركيا لا تعكس رفضا من جانب قادة تركيا للاجتماع.
ولكن مسؤولا تركيا طلب عدم الكشف عن هويته، قال رواية أخرى بأن بومبيو رفض دعوة من جانب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو للقدوم إلى أنقرة خلال زيارته إلى تركيا، وبدلا من ذلك طلب من أوغلو الحضور إلى اسطنبول للقائه.

مايكل بومبيو أردوغان تركيا أمريكا

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