ساويرس: استقبل نحو 350 طلبًا للمساعدة في اليوم
وكالات:
كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تلقيه عدد كبير من طلبات المساعدة في اليوم الواحد، لافتًا إلى أنه لا يستطيع تلبية كل تلك الطلبات، ولكنه يلتفت إلى الحالات التي يشعر أنها بحاجة للمساعدة.
وقال ساويرس، في مقابلة مع "سي إن إن": "استقبل في اليوم نحو 300 إلى 350 طلب للمساعدة وأساعد من أرى أنه يستحق، ولكن لا أستطيع تلبية كل الطلبات".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110095
عدد المصابين
-
100760
عدد المتعافين
-
6417
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
53021123
عدد المصابين
-
36939272
عدد المتعافين
-
1297804
عدد الوفيات
إعلان