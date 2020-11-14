ساويرس: استقبل نحو 350 طلبًا للمساعدة في اليوم

وكالات:

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تلقيه عدد كبير من طلبات المساعدة في اليوم الواحد، لافتًا إلى أنه لا يستطيع تلبية كل تلك الطلبات، ولكنه يلتفت إلى الحالات التي يشعر أنها بحاجة للمساعدة.

وقال ساويرس، في مقابلة مع "سي إن إن": "استقبل في اليوم نحو 300 إلى 350 طلب للمساعدة وأساعد من أرى أنه يستحق، ولكن لا أستطيع تلبية كل الطلبات".