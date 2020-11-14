ساويرس: قطر تسعى لتكوين "جيش من الإرهاب".. وأردوغان لن يستمر طويلًا

وكالات:

هاجم رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، سياسات دولة قطر الداعمة للإرهاب حول العالم، مؤكدًا أنها دعمت التطرف والتنظيمات الإرهابية مثل داعش، وراعت الهجمات الفردية التي تحدث في كل أوروبا حاليًا.

وقال ساويرس، في مقابلة عبر سكايب مع برنامج شربل يستقبل على قناة "سى إن إن" عربية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم جيدًا أن قطر وتركيا، مركزين رئيسيين للإرهاب في العلام العربي"، مضيفًا أن "قطر وتركيا تدعمان تنظيم داعش الإرهابي، كما تدعمان أيضًا الميليشيات في طرابلس وتعزيز الصراع في ليبيا"، لافتًا إلى أن "أوروبا لا تريد التركيز على هذه النقطة رغم علمها بالأمر".

وأوضح ساويرس، أن قطر تريد التوسع، وأن يكون لديها أقوى جيش في العالم وهو "جيش الإرهاب"، وأن تستمر في تعزيز التطرف بشكل مباشر، ودعم العمليات الإرهابية في أوروبا، وقتل الناس في الشوارع.

وقال "كمسيحي عند مشاهدة الفيلم المسيء للمسيح الذي أحدث ضجة مؤخرًا، فأن رد فعلي يكون الإدانة، ولكن لا أقتل من فعل ذلك".

أردوغان إلى زوال

تطرق ساويرس في لقائه على "سي إن إن" إلى الجدل الدائر مؤخرًا عن الرسوم المسيئة للرسول ورأيه من موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلًا: إن "ماكرون أسيء فهم تصريحاته، فهو يتحدث عن الحرية بشكل مطلق، ولم يؤيد الرسومات، ولا ما تقوم به شارلي إيبدو".

وأوضح ساويرس أنه على الجانب الآخر "أردوغان قفز على الأمر وكأنه خليفة للمسلمين لتحقيق مكاسب شخصية"، مشيرًا إلى أن "أردوغان لن يستمر طويلا على على سدة الحكم، فالليرة التركية تنهار بسبب أردوغان وسياسته واقتصاد بلاده في تردي مستمر وهو لن يستمر طويلًا".