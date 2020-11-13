ساويرس: التقيت الحريري قبل اغتياله بأسبوع.. وكانت هذه نصيحته لي

وكالات:

استنكر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويروس، نظام الطائفية المعمول به في لبنان، مؤكدًا أنه لا خروج من الأزمة الحالية والمستمرة لعقود إلا بالتخلي عن ذلك النظام.

وقال ساويروس، في مقابلة عبر "سكايب" مع برنامج شربل يستقبل على قناة "سى إن إن" عربية: إن "مشكلة لبنان حاليًا طائفية، لا يمكن إدارة بلد على أساس طائفي، وليس على أساس الكفاءة"، مشيرًا إلى أن "الطائفية تهدم الوطنية، أنا مسيحي قبطي في مصر، لو تم الاختيار بين بلدي وطائفتي سأختار بلدي حتى إذا كان هناك ضرر على طائفتي".

وأضاف رجل الأعمال أن "معظم السياسيين في لبنان يضعون مصالحهم أولًا وطائفته بعدها ولبنان في الأخر"، مؤكًا أنه "لا يوجد حل في لبنان طالما المنظومة الطائفية هي التي تسيطر على الوضع: "لبنان يحتاج إلى نظام سياسي جديد بالكامل".

نصيحة الحريري

كشف ساويرس عن لقاء في دبي، جمعه برجل الأعمال والسياسي اللبناني البارز، رفيق الحريري، والذي اغتيل في فبراير 2005.

وقال "كنت في دبي قبل أسبوع واحد من اغتيال الحريري، حينها وفي إحدى المناسبات اقترحت أن يترك السياسيون الأمر لرجال الاقتصاد فيما يخص حل القضية الفلسطينية، نظرا لما يتمتع به رجال الأعمال من مخيلة ابتكاري".

وبعد أن ألقى ساويرس كلمته، تحدث معه الحريري منفردا، ونصحه "بالابتعاد عن السياسة وأن يستمر في عمله في مجال الاقتصاد".

وقال ساويرس: "الحريري قالي متغلطش غلطتي".