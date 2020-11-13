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البحرين تدين استمرار مليشيات الحوثي في اعتداءاتها المتكررة على السعودية

09:17 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
البحرين تدين استمرار مليشيات الحوثي في اعتداءاتها المتكررة على السعودية

مليشيات الحوثي - ارشيفية

المنامة - (أ ش أ):
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الجبانة المتكررة على المملكة العربية السعودية الشقيقة.
واستنكرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بشدة إطلاق مليشيات الحوثي الانقلابية زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان بالمملكة، والذي أدى إلى حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، مما يشكل تهديدا لأمن وسلامة الصادرات البترولية وحركة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.
كما أدانت إطلاق المليشيا الحوثية خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، مؤكدة دعم مملكة البحرين لشقيقتها السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها، وتأييدها التام لكل جهود المملكة الرامية إلى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشددت البحرين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة من أجل ردع هذه الميلشيات الإرهابية عن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها.

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مليشيات الحوثي المنامة البحرين السعودية

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