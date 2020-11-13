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مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بزورقين مفخخين

07:38 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بزورقين مفخخين

ميليشيا الحوثي

القاهرة - (د ب أ):
دانت مصر اليوم الجمعة بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي في اليمن بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف السعودية.
وشددت وزارة الخارجية في بيان صحفي على "رفضها التام وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية".
وأكدت الوزارة على "تضامن مصر مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب".
وأشار البيان إلى إطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف السعودية أسفر عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان، وذلك في أعقاب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الزورقين في جنوب البحر الأحمر.

ميليشيا الحوثي السعودية

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