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محكمة في كرواتيا تصدر حكماً بسجن رئيس وزراء سابق 8 سنوات بتهم فساد

07:06 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
محكمة في كرواتيا تصدر حكماً بسجن رئيس وزراء سابق 8 سنوات بتهم فساد

إيفو سانادر

زغرب - (أ ش أ):
أدانت محكمة في كرواتيا اليوم /الجمعة/ رئيس وزراء سابق في البلاد بالفساد وأصدرت حكماً بسجنه 8 سنوات بتهمة تحويل أموال الدولة من خلال وكالة إعلانات لتحقيق مكاسب شخصية ولمنفعة حزبه السابق.
وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن محكمة كرواتية قضت بسجن رئيس الوزراء السابق إيفو سانادر بسبب إنشائه مجموعة بغرض القيام بأعمال إجرامية تصرفت بناءاً على تعليماته.
وأضافت الشبكة أن الحكم الصادر ضد سانادر جاء خلال عملية إعادة محاكمته في قضية الفساد.
من جانبه، نفى سانادر التهم الموجهة إليه ومن المقرر أن يستأنف الحكم.
يُشار إلى أن سانادر شغل منصب رئيس وزراء كرواتيا من 2003 إلى 2009.

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