مايكروسوفت: قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية يستهدفون لقاحات كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات إن ثلاثة " من الأطراف الفاعلة فى شكل دول " بدءا من " كوريا الشمالية إلى روسيا يشنون هجمات إلكترونية ضد شركات تطوير اللقاحات فى عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال توم بارت نائب الرئيس لشؤون الأمن بالشركة في مدونة اليوم الجمعة إن "من بين الأهداف وفى غالبيها ، كان منتجو اللقاحات الذين يطورون لقاحات ضد مرض كوفيد-19 في مراحل مختلفة من التجارب السريرية".

وذكر أن القراصنة يستخدمون كلا من أساليب القوة الغاشمة وطرق التصيد. وأرسلت إحدى المجموعات الكورية الشمالية إغراءات بالبريد الإلكتروني مستخدمة "موضوعات كوفيد-19، بينما تتخفى في شكل ممثلين لمنظمة الصحة العالمية".

وقالت مايكروسوفت إن شركات الأدوية المستهدفة في الهجمات الأخيرة تتخذ من كندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة مقرا لها.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أيضا الصين في تموز/ يوليو الماضي بمحاولة اختراق أنظمة شركات تطوير اللقاحات.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية كان هدفا لهجمات من قبل أطراف فاعلة "مستغلين ظروف الجائحة".

واستهدفت محاولات القرصنة جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وتايلاند وولايات أمريكية.