واشنطن تدين "القتل الجماعي" في تيجراي بإثيوبيا وتطالب بوقف القتال

وكالات:

دانت الإدارة الأمريكية "المجزرة" التي وقعت في بلدة ماي كادرا في إقليم تيجراي بإثيوبيا، داعية إلى وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة بعد خلافات بين المعارضة والحكومة المركزية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الحكومة الإثويبية أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري، بدء عملية عسكرية محدودة لإعادة السيطرة على إقليم تيجراي الواضع شمالي البلاد، بعد أن أمر آبي أحمد رئيس الوزراء، بشن ضربات جوية وإرسال قوات برية إلى الإقليم الذي يشهد توترات ازدادت حدتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس إقليم تيجراي، إن الضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة الاتحادية أدت إلى مقتل عدد لم يحدده من المدنيين في الأيام القليلة الماضية، وتعهد الدفاع عن شعبه حتى تدرك السلطات الاتحادية أنه "لا يمكن إخضاعنا بسكينهم"، بحسب وكالة "رويترز".

وتحدثت قوات الأمن ووسائل الإعلامي الحكومية عن مقتل المئات في الولاية الجبلية التي يعيش بها أكثر من خمسة ملايين حيث تقصف الطائرات الاتحادية مستودعات الأسلحة فيما يحارب الجنود على الأرض.