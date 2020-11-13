استئناف محاكمة شارلي إيبدو في باريس بعد توقفها بسبب كورونا

باريس - (د ب أ):

تستأنف محاكمة المشتبه بهم المرتبطين بهجوم دموي على مقر المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو يوم الاثنين المقبل ، حسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أدت العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المتهمين، إلى وقف الإجراءات.

وثبتت إصابة ثلاثة من المتهمين الـ 14 بالفيروس الفتاك في بداية الشهر، مما أدى إلى إيقاف المحاكمة.

وأسفرت الهجمات التي وقعت في يناير 2015 عن مقتل 17 شخصا، ليس فقط في المجلة الفرنسية، ولكن أيضا في سوبر ماركت لبيع أطعمة الكوشر (الطعام الحلال وفقا للمبادئ اليهودية). في العاصمة الفرنسية. ولقي المسلحون الثلاثة حتفهم على يد قوات الأمن.

وتنظر محكمة الإرهاب المنشأة خصيصا لهذا الغرض، القضية منذ سبتمبر.

ويشتبه في أن الأشخاص الذين يحاكمون حاليا ساعدوا في إعداد الهجمات. ويحاكم ثلاثة منهم غيابيا.