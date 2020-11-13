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مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بزورقين مفخخين

04:50 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
مصر تدين استهداف الحوثيين للسعودية بزورقين مفخخين

القاهرة - أ ش أ

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان، وذلك في أعقاب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الزورقين في جنوب البحر الأحمر.

وشدّدت مصر - فى بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية - على رفضها التام وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية.

وأكدت مصر على تضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب.

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السعودية الحوثيون زوارق مفخخة

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