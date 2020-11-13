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جورجيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

04:49 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
جورجيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أرشيفية

تبليسي - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3473 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في أحلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 73154 شخصًا على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 55511 شخصًا، فور تسجيل 3342 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُشيرة إلى أن عدد مصابي "كورونا"، الذين يتلقون العلاج في المستشفبات، بلغ 3413 حالة.

وأشارت إلى وفاة 37 شخصًا إثر الإصابة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 363 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا تبليسي جورجيا السلطات الصحية في جورجيا

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