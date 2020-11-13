الصين ترفض تصريحات بريطانيا وأستراليا حول "هونج كونج"

بكين - أ ش أ

حث المتحدث باسم الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الجمعة بعض الدول، لاسيما بريطانيا وأستراليا، عن العدول عما وصفه بـ "اتباع ازدواجية المعايير" والتدخل في شؤون الصين الداخلية.

وقال بين –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن "التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها بريطانيا وأستراليا وغيرهما من بعض الدول بشأن القرار المتعلق بهونج كونج الذي تبناه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية صينية)، تشكل مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، الأمر الذي تعارضه الصين بحزم"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني قدم احتجاجات رسمية بهذا الشأن.

وأكد أن الصين ستتخذ ردا حاسما وعادلا وضروريا إذا مضت تلك الدول أبعد على ما وصفه بـ "الطريق الخاطيء".

وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني أقرت هذا الأسبوع قرارا بشأن تأهيل أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يتم بموجبه استبعاد الأعضاء الذين يقدمون الدعم لمبادرة "استقلال هونج كونج"، أو رفض الاعتراف بسيادة الدولة على المنطقة، أو طلب تدخل دول أجنبية أو قوى خارجية في شؤونها، أو ارتكاب أفعال أخرى تهدد الأمن القومي وممارسات لا تتوافق مع القانون الأساسي للمنطقة واحترام تعهد الولاء لها.