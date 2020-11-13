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فرنسا تعلن عن مقتل قيادي إرهابي في مالي

02:30 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
فرنسا تعلن عن مقتل قيادي إرهابي في مالي

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عبر تغريدة اليوم الجمعة، أن القوات الفرنسية قتلت قياديا إرهابيا بارزا في مالي الأسبوع الجاري.

وجرى تعريف الهدف باسم "باه أج موسى"، الزعيم العسكري لجماعة "أر في أي إم" الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة. وقالت بارلي إنه كان وراء هجمات عدة على القوات المالية والدولية.

وقالت بارلي إن الرجل قُتل يوم الثلاثاء في عملية شاركت فيها القوات البرية والمروحيات في شرق مالي بالقرب من ميناكا.

وأرسلت فرنسا نحو 5100 جندي إلى منطقة الساحل التي تمتد عبر مالي، لمقاتلة الجماعات الإرهابية المسلحة وبعضها متحالف مع القاعدة وأخرى مع داعش. وتنشط مهمات أخرى تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في المنطقة.

مالي مقتل ارهابي فلورنس بارلي

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