إثيوبيا: تعيين رئيس جديد لإقليم تيجراي المضطرب

أديس أبابا - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الجمعة، أن حكومته قامت بتعيين رئيس جديد لإقليم تيجراي بشمال البلاد، حيث يخوض الجيش قتالا ضد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي (الحزب الحاكم في الإقليم).

وقال آبي أحمد في تغريدة عبر موقع "تويتر": "تم تعيين مولو نيجا في منصب الرئيس التنفيذي لإقليم تيجراي".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي:" سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين رؤساء الأجهزة التنفيذية بالإقليم من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قيام الحكومة الاتحادية برفع الحصانة البرلمانية عن نحو 39 مسؤولا من إقليم تيجراي.

ويقول شعب إقليم تيجراي إنهم لا يشعرون أن الحكومة الاتحادية تمثلهم. وأجرت جبهة تحرير شعب تيجراي في سبتمبر الماضي انتخابات محلية بالإقليم، في تحد للحكومة في أديس أبابا.

وأصدر آبي أحمد قرارا الأسبوع الماضي بفرض حظر التجول في الإقليم، وأرسل قوات لإخماد ما يزعم أنه انتفاضة يقودها حزب "جبهة تحرير شعب تيجراي".

واشتد الصراع بين الطرفين ليصبح أكثر دموية، إذ أفادت منظمة العفو الدولية بأن العشرات، وربما المئات من الأشخاص، قد طعنوا أو ذبحوا في مجزرة وقعت في التاسع من نوفمبر الجاري.

وقال آبي أحمد في وقت سابق إن الجيش الإثيوبي عثر على جثث لجنود كانوا مقيدين وجرى إعدامهم من قبل مقاتلي "جبهة تحرير شعب تيجراي"، دون التطرق لأعداد.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها قتلت نحو 500 من مقاتلي "جبهة تحرير شعب تيجراي"، وأنها شنت غارات جوية على الإقليم الأسبوع الماضي.