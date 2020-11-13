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الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا

01:18 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
الكرملين: بوتين سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يثمن عاليا اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا وسيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وردا على سؤال عن سبب عدم استفادة الرئيس الروسي من اللقاحات الروسية، قال بيسكوف اليوم الجمعة في تصريح لقناة " روسيا اليوم RT" الإخبارية :"إن بوتين يقيم عاليا لقاح "سبوتنيك V" لمركز جاماليا ولقاح مركز فيكتور، ولديه توقعات عالية بشأن اللقاح الروسي الثالث".

وأضاف:" عندما يستعد بوتين لتلقي اللقاح، سيعلن بنفسه عن ذلك".

في نفس الوقت نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية التقارير، التي افادت بأن اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي ظهر بفضل ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن ابنة فلاديمير بوتين كانت متطوعة فقط في التجارب السريرية، التي أجريت على اللقاح.

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دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين اللقاح الروسي سبوتنيك V

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