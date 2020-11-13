زوكربيرج : دعوة مستشار ترامب السابق لـ"قطع رأس" فاوتشي ليست كافية لحظره في فيسبوك

وكالات:

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أن اقتراح المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، قطع رأس أنتوني فاوتشي ومدير مكتب الاف بي اي كريستوفر راي، ليس كافيا لحظره، حسبما نقلت سي إن إن.

ورأى زوكربيرج، في اجتماع مع موظفيه، أن هذا الإقتراح، لم يكن كافيا لانتهاك قواعد المنصة على نحو يؤدي إلى حظره منها بشكل دائم، وفقا لموظف بالشركة.

وكان موقع "تويتر" قد علق حساب ستيف بانون بشكل نهائي الأسبوع الماضي، بعد إبدائه تعليقات قطع الرأس في مقطع فيديو.

وبُث الفيديو على صفحة بانون في فيسبوك لمدة 10 ساعات، قبل نحو أسبوع، وشوهد ما يقرب من 200 ألف مرة قبل أن تزيله الشبكة، مشيرة إلى قواعدها بشأن سياسات العنف والتحريض.