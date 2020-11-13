الانتخابات الأمريكية 2020: هل بدأ التصدع في التفاف الحزب الجمهوري حول ترامب؟
واشنطن- (بي بي سي):
بدأت تظهر علامات تصدع في صفوف الجمهوريين، وأخذت أعداد المؤيدين لإطلاع الرئيس المنتخب، جو بايدن، على الملف الأمني تتزايد.
وكان ليندسي غرايام، وهو من أشد المؤيدين لترامب، من بين من نادوا بهذا. وقال إنه يجب إطلاع بايدن على التقرير الأمني اليومي.
وهناك مابين 10إلى 20من الجمهوريين في الكونغرس إما هنأوا بايدن بفوزه، وإما أعربوا عن قبولهم بالنتيجة، ودعوا إلى التحرك نحو المرحلة الانتقالية.
لكن معظم أعضاء الحزب الجمهوري لم يقروا بعد بالنتيجة.
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