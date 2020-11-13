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البحرين تودع رئيس الوزراء الأكثر بقاء في منصبه في جنازة رسمية

11:27 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
البحرين تودع رئيس الوزراء الأكثر بقاء في منصبه في جنازة رسمية

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وكالات:

وارت البحرين الثرى اليوم الجمعة جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في العالم، بعد عودة الجثمان من الولايات المتحدة التي توفي فيها يوم الأربعاء.

وشغل خليفة (84 عاما)، وهو عم ملك البحرين الحالي، حمد بن عيسى آل خليفة، المنصب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1971. وتحكم عائلة آل خليفة البحرين منذ عام 1783.

وعين الملك حمد يوم الأربعاء ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة (51 عاما) رئيسا جديدا للوزراء خلفا للأمير الراحل.

وأوردت وكالة أنباء البحرين أن الراحل دفن في جبانة الحنينية في الرفاع في مراسم حضرها أعضاء بالأسرة الحاكمة وكبار ممثلي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

وأعرب الملك حمد بن عيسى "عن خالص شكره وتقديره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

ووصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء أمس الخميس، إلى الأراضي البحرينية، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن وافته المنية هناك.

وأعلن، الأربعاء، في البحرين عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 84 عاما في الولايات المتحدة، بعد أن أمضى تسعة وأربعين عاما في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

البحرين خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين

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