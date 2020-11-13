ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ على مدار يوم

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط 5 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهودتلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب (ماكينات تعبئة، أمتعة شخصية، مستلزمات طبية ، سجائر، بضائع أجنبية الصنع،إكسسوار محمول) بلغت القيمة والتعويض المالى قرابة مليون و500 ألف جنيه.

كما تمكنت الحملات من ضبط 37 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، عدم حمل تحقيق شخصية)، وضبط 1428 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.