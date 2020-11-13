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كوريا الجنوبية تأمل في استمرار اتفاق ترامب وكيم خلال إدارة بايدن المقبلة

11:07 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تأمل في استمرار اتفاق ترامب وكيم خلال إدارة بايدن المقبلة

لي ناك يون

سول - أ ش أ

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم الكوري الجنوبي لي ناك-يون، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتم الاحتفاظ باتفاق 2018 الموقع بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل الإدارة الأمريكية القادمة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال لي ناك-يون في اجتماع لمجلس الحزب الأعلى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "أتمنى أن تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معا لإعادة تنشيط عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وتابع قائلا إن "نقطة البداية من أجل ذلك ستكون إعادة التأكيد على اتفاقية سنغافورة لعام 2018 بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأتمنى أن يتم الاحتفاظ بها تحت إدارة بايدن".

واتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على إقامة علاقات جديدة وبذل جهود مشتركة لبناء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية بالإضافة إلى جهود من الجانب الكوري الشمالي من أجل نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية في ذلك الاتفاق.

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لي ناك-يون كوريا الجنوبية سول دونالد ترامب جو بايدن

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