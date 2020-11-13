تقارير: رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة ربما يفقد السلطة

بورت مورسبي(بابوا غينيا الجديدة) - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "استراليان فاينانشيال ريفيو"، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي يواجه خطر فقدان السلطة، في أعقاب انشقاق جماعي لمشرعين من ائتلافه الحاكم، للانضمام إلى صفوف المعارضة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن الصحيفة أن المعارضة قادرة على وقف عمل البرلمان في العاصمة "بورت مورسبي"، على الرغم من أن القواعد البرلمانية تعني أنه لا يمكنهم المضي قدما في تصويت بحجب الثقة ضد مارابي حتى الأول من ديسمبر.

وكانت هذه الخطوة بمثابة صدمة لمارابي لكنه تعهد بمواجهتها.

وتشكل تلك الخطوة خطورة على زيارة، من المقرر أن يقوم بها رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون للبلاد، الأسبوع المقبل.

وبابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة، هي واحدة من أكبر وأكثر الدول نفوذا بمنطقة جنوب المحيط الهادي.