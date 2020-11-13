أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

سي إن إن: كاليفورنيا ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بكورونا

10:54 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
سي إن إن: كاليفورنيا ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بكورونا

واشنطن - أ ش أ

أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصبحت ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة؛ لتأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس التي كسرت حاجز المليون إصابة في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس حتى الآن على مدار يوم أمس الخميس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في أنحاء الولاية إلى مليون و631 إصابة مؤكدة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 18 ألفا و126 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

كاليفورنيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

قيود جديدة في نيويورك وحظر تجول ليلي في اليونان مع تفشي كوفيد في الولايات المتحدة وأوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" لحين التحويل لكروت "ميزة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا