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السودان: 55 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 4ر14 ألف حالة

03:53 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
السودان: 55 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 4ر14 ألف حالة

فيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات، فيما جرى تسجيل شفاء 10 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 35 اصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 3 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 14 ألفا و401 حالة، بينها 1116 وفاة، و 9535 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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