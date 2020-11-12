وزير الخارجية يبحث في الكويت يوم السبت ملفات مهمة

الكويت - (د ب أ):

يصل وزير الخارجية سامح شكري الى الكويت السبت المقبل في زيارة رسمية، من المقرر أن يبحث خلالها عددا من الملفات المهمة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة عن مصادر خاصة أن زيارة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التواصل المستمر بين البلدين، وسيتم خلال الزيارة لقاء القيادة السياسية وبحث عدد من الموضوعات في مقدمتها العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية المصري سيصل البلاد قادما من العاصمة السعودية الرياض.