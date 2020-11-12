أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الخارجية يبحث في الكويت يوم السبت ملفات مهمة

11:47 م الخميس 12 نوفمبر 2020
وزير الخارجية يبحث في الكويت يوم السبت ملفات مهمة

وزير الخارجية سامح شكري

الكويت - (د ب أ):

يصل وزير الخارجية سامح شكري الى الكويت السبت المقبل في زيارة رسمية، من المقرر أن يبحث خلالها عددا من الملفات المهمة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة عن مصادر خاصة أن زيارة وزير الخارجية المصري تأتي في إطار التواصل المستمر بين البلدين، وسيتم خلال الزيارة لقاء القيادة السياسية وبحث عدد من الموضوعات في مقدمتها العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية المصري سيصل البلاد قادما من العاصمة السعودية الرياض.

سامح شكري وزير الخارجية الكويت

الخبر التالى:

التحالف يدمر طائرة حوثية "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت متجهة للسعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا