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وزير الصحة الألماني: يمكن للأطباء المصابين بكورونا أن يعملوا في حال الضرورة

11:06 م الخميس 12 نوفمبر 2020
وزير الصحة الألماني: يمكن للأطباء المصابين بكورونا أن يعملوا في حال الضرورة

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (د ب أ):

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن من الممكن أن يضطر الأطباء والعاملون في قطاع الرعاية إلى مواصلة العمل حتى لو ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إذا تطلب الأمر وذلك نظرا لاستشراء الجائحة.

وخلال اليوم الألماني للرعاية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إن الطريق الأفضل هو أن يبقى الشخص المصاب والأشخاص المخالطون له في الحجر.

وأضاف شبان أنه:" إذا تسببت إجراءات العزل والحجر في عدم وجود الكثيرين (من العاملين) في المستشفى أو العيادة أو مؤسسة الرعاية بشكل يهدد انهيار الرعاية الصحية، فعندئذ يجب النظر إلى جانب أفضل حل ممكن إلى ثاني أفضل حل ممكن".

وتابع شبان أنه عندئذ ربما يصبح من الضروري أن يواصل المخالطون عملهم مع خضوعهم لاختبارات يومية وارتدائهم لكمامات من نوعية (إف إف بي 2)، وأشار إلى إمكانية حدوث " وضع الانتكاس" والمتمثل في " السماح لمن تثبت إيجابية عيناتهم بالعمل مع اتخاذ احتياطات حماية خاصة للغاية".

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