تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم جدة بالسعودية

القاهرة - (د ب أ):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس، مسؤوليته عن انفجار استهدف إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى في المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء ، حسبما ذكرت وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم المتطرف.

وقال التنظيم المتشدد إن مجموعة تابعة له زرعت عبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية استهدفت تجمعاً من القناصل الغربيين مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وكان مسؤول فرنسي صرح بوقوع عدة إصابات جراء انفجار وقع أثناء إحياء المراسم التي تقام سنويا لإحياء ذكرى هدنة عام 1918 التي أنهت الحرب.