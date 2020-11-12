أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رويترز: إدارة ترامب ستصدر أمرًا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

10:47 م الخميس 12 نوفمبر 2020
رويترز: إدارة ترامب ستصدر أمرًا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

دونالد ترامب

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ستصدر أمرا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.

فيما وقع ترامب، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية تدعم القطاع العسكري الصيني.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، بعدما اتخذ الأخير إجراءات اقتصادية ضد الشركات الصينية في الداخل والخارج.

وخلصت الأنتخابات الأمريكية إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

دونالد ترامب الاستثمارات الأمريكية شركات صينية الصين الولايات المتحدة

الخبر التالى:

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم جدة بالسعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا