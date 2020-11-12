رويترز: إدارة ترامب ستصدر أمرًا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية
وكالات:
أفادت وكالة رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ستصدر أمرا بمنع الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.
فيما وقع ترامب، حسبما نقلت عنه شبكة سكاي نيوز عربية، أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية تدعم القطاع العسكري الصيني.
وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ظل حكم ترامب، بعدما اتخذ الأخير إجراءات اقتصادية ضد الشركات الصينية في الداخل والخارج.
وخلصت الأنتخابات الأمريكية إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
الخبر التالى:تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم جدة بالسعودية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان