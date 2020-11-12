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السعودية تُكمل استعداداتها لافتتاح منفذ "جديدة/عرعر" مع العراق

10:26 م الخميس 12 نوفمبر 2020
السعودية تُكمل استعداداتها لافتتاح منفذ "جديدة/عرعر" مع العراق

منفذ جديدة عرعر

الرياض - (د ب أ):

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس أنها أكملت استعداداتها لافتتاح منفذ"جديدة/ عرعر" للشحن، الذي يربط المملكة مع العراق من ناحية الشمال بعد أن أغلق عام 1990 أثناء أزمة الخليج بعد غزو الجيش العراقي لدولة الكويت.

ويأتي الإعلان عن فتح منفذ جديدة عرعر إثر الاتفاق على افتتاحه وفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كما جاء في بيان رسمي اليوم الخميس.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليونا و666 ألفا و772 مترا مربعا، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.

ويأتي من أبرز مكونات المشروع فيما يخص منفذ "جديدة عرعر" من الجانب السعودي إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية.

ويضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات ونظام وزن الشاحنات ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ ومحطة لتنقية المياه.

منفذ جديدة عرعر العراق السعودية الرياض

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