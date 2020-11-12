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مسؤول عسكري ليبي: الاتفاق على اختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة

10:25 م الخميس 12 نوفمبر 2020
مسؤول عسكري ليبي: الاتفاق على اختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة

مدير إدارة لتوجية المعنوي في الجيش الليبي خالد الم

سرت (ليبيا) - (د ب أ):

أعلن مدير التوجيه المعنوي في ما يسمى الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، اليوم الخميس، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعاتها في سرت اتفقت على أغلب النقاط الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار واختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة والتي ستكون مختصة بإخلاء المليشيات المسلحة وإجلاء المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وتابع المحجوب أنه تم تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة لتأمين الطرق، مؤكدا أنه سيتم تكليف نحو 3500 شرطي و500 آلية لتأمين الطرق الرابطة بين مصراتة والجفرة وسرت لضمان سلامة وأمان المسافرين عليها، حسبما ذكرت قناة ليبيا 24.

وأوضح المحجوب أن سيتم عقد اجتماع قريبا بين حرس المنشآت النفطية لتوحيد هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن مقر المجموعة العسكرية ثابت ولن يتغير.

خالد المحجوب الجيش الوطني الليبي اللجان العسكرية سرت ليبيا

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