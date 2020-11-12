أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

09:55 م الخميس 12 نوفمبر 2020
وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

قوات حفظ السلام الروسية

باكو - (أ ش أ):

أجرى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق الأول ذكير حسانوف محادثات مع قائد قوات حفظ السلام الروسية، التي سيتم نشرها في إقليم قره باغ، الفريق رستم مرادوف.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية - في بيان نشرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن اللقاء تناول بحث قضايا تنظيم وتنفيذ مهمة حفظ السلام"، التي جرى الاتفاق عليها في إطار البيان المشترك الصادر عن رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

وينص البيان المشترك على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

هذا المحتوى من

Asha
قوات حفظ السلام الروسية وزير الدفاع الأذربيجاني قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا