أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المجلس الدستوري بالجزائر يصادق على مشروع تعديل الدستور

09:41 م الخميس 12 نوفمبر 2020
المجلس الدستوري بالجزائر يصادق على مشروع تعديل الدستور

الجزائر

وكالات:

أعلن المجلس الدستوري بالجزائر المصادقة على مشروع تعديل الدستور، بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على مشروع تعديل الدستور، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.

أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "تم المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه".

وصوت الناخبون في الجزائر على التعديلات الدستورية في إقبال ضعيف للغاية، في ظل سفر الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

الجزائر المجلس الدستوري بالجزائر مشروع تعديل الدستور

الخبر التالى:

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا