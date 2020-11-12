المجلس الدستوري بالجزائر يصادق على مشروع تعديل الدستور
وكالات:
أعلن المجلس الدستوري بالجزائر المصادقة على مشروع تعديل الدستور، بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على مشروع تعديل الدستور، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.
أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "تم المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه".
وصوت الناخبون في الجزائر على التعديلات الدستورية في إقبال ضعيف للغاية، في ظل سفر الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.
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