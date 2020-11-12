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رئيس الحكومة المغربية: اخترنا لقاحا آمنا وفعالا ضد كورونا

08:57 م الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس الحكومة المغربية: اخترنا لقاحا آمنا وفعالا ضد كورونا

سعد الدين العثمانى

الرباط - أ ش أ

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن اختيار المغرب للقاح ضد فيروس (كوفيد-19) يقوم على معياري الأمان والفعالية، وأن توفره لا يعني التراخي في مواجهته.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي - في بيان عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط - أن العثماني قال في هذا الصدد إنه يوجد تنسيق في هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية التي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها "كوفاكس" لإتاحة لقاحات (كوفيد-19) على الصعيد العالمي بشكل عادل.

وأبرز الناطق باسم الحكومة المغربية دعوة العثماني إلى التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة، مجهولة المصدر، وشدد على ضرورة اليقظة، آملا من المواطنين أن يضعوا الثقة في الجهات الرسمية التي تقدم معلومات حقيقية موثقة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية.

وأعلن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق حملة لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح بهدف التوضيح للمواطنين والمواطنات ليكونوا على علم بأسسها وباتجاهاتها، وكيف سيتم إجراؤها، مما سيتيح تقديم المعلومات والمستندات الضرورية لضمان انضمامهم وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختيار المغرب.

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سعد الدين العثماني الحكومة المغربية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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