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اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي

07:50 م الخميس 12 نوفمبر 2020
اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي

الشرطة الهولندية

لاهاي/القاهرة - (د ب أ):

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل مشتبه به بعد إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي اليوم الخميس.

وقالت الشرطة في تصريحات لشبكة "أومروب ويست" إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بعد أن هشمت رصاصات عدة نوافذ بالمبنى عند حوالي الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، وأحدثت 20 ثقبا في الجدار الخارجي له.

وقالت الشرطة، دون تقديم معلومات بشأن دوافع محتملة للهجوم، إنه يتم استجواب رجل من مدينة زوترمير القريبة.

وقالت السفارة السعودية في لاهاي في وقت سابق إنه لم يصب أحد من موظفيها فيما وصفته بأنه "إطلاق نار جبان".

وحثت السفارة الرعايا السعوديين في هولندا على التزام الحذر واليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ووفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، يأتي الحادث بعد يوم من إصابة عدد من الأشخاص في انفجار في ذكرى الحرب العالمية الأولى بمدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر وحضره عدد من رجال السلك القنصلي الأجانب.

وأعلن تنظيم داعش اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم جدة عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف.

وقال التنظيم إن مجموعة تابعة له زرعت عبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة، مستهدفة حشدا من القناصل الغربيين وأصابت عددا منهم.

الشرطة الهولندية لسفارة السعودية زارة الخارجية الفرنسية لحرب العالمية الأولى دينة جدة

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