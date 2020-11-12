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رئيس وزراء الأردن يعلن استقالة وزير الداخلية بعد أحداث شغب

07:08 م الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس وزراء الأردن يعلن استقالة وزير الداخلية بعد أحداث شغب

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، على خلفية أحداث شغب وأخرى احتفالية تخللها إطلاق نار بعد الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة، واصفا استقالة وزير الداخلية بأنها تكريس للمسؤولية الأدبية والسياسية.

وقال الخصاونة، خلال إيجاز صحفي اليوم "في إطار المسؤولية العامة للدولة ومسؤولية الحكومة اختار وزير الداخلية اللواء الركن توفيق الحلالمة أن يتقدم اليوم من منطلق مسؤوليته الأدبية، وأحييه وأحيي عمله الدؤوب في خدمة بلده، بأن يتقدم باستقالته من الحكومة في سياق تكريس فكرة المسؤولية الأدبية والسياسية وهو قرار أحترمه وأحيي معالي الأخ عليه، وقد رفعت هذه الاستقالة للمقام السامي منسباً للمقام بقبول هذه الاستقالة".

وأضاف الخصاونة "نحن أمام استحقاق حصلت فيه بعض أوجه التقصير ونحن أمام استحقاق كان مثالياً لجهة الاقتراع والتنظيم وشهد مخالفات جسيمة للقانون بعد ذلك من قبل فئة قليلة ستلقى جزاءها وعقابها".

وأكد بأن "هذا التزام من الحكومة وستكون في قائمة أولويات الحكومة أن تضبط وأن تسرع العمل على التشريعات الناظمة لضبط مسائل الأسلحة والذخائر من خلال التسريع في صياغة قانون وتمرير قانون ينظم هذا الأمر في مجتمعنا الذي يحكمه القانون".

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الأردنية لاختيار البرلمان التاسع عشر جرت يوم أمس، وفور إعلان النتائج الأولية شهدت بعض المناطق مظاهر احتفالية عبر إطلاق العيارات النارية، في حين شهدت أماكن أحداث شغب احتجاجاً على النتائج.

وكان العاهل الأردني قد عبّر من خلال حسابه الرسمي على تويتر اليوم قائلاً "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن وزير الداخلية الأردني أحداث شغب

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