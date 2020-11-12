أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا سبل تعزيز التعاون

06:43 م الخميس 12 نوفمبر 2020
محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا سبل تعزيز التعاون

محمد بن زايد

أبوظبي - أ ش أ

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، خلال اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الاتصال تطرق إلى مشاركة البلدين في قمة "مجموعة العشرين" التي ترأسها السعودية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، كما تناول الجانبان تطورات جائحة "كورونا" وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.

هذا المحتوى من

محمد بن زايد رئيس وزراء إيطاليا الإمارات جوزيبي كونتي

الخبر التالى:

الإمارات تدين الاعتداء على السفارة السعودية في هولندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا