مبعوث بريطاني يؤكد استعداد بلاده لدعم السودان

الخرطوم - أ ش أ

أكد المبعوث البريطاني إلى السودان وجنوب السودان بوب فيرويزر، استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، ومواصلة العمل معها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد.

والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، كل على حدة، اليوم الخميس، مع المبعوث البريطاني بوب فيرويزر.

وأشار فيرويزر إلى العديد من التحديات التي تواجه الحكومة والشعب السوداني خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز هذه التحديات، موضحا أن لقاءه مع رئيس مجلس السيادة، مثل فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات بين المملكة المتحدة والسودان، وكان اللقاء مثمرا وإيجابيا.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا تبادل وجهات النظر بشأن الأحداث الجارية في اقليم "التجراي" بإثيوبيا وكيفية إيجاد تسوية لهذه الأحداث.

في غضون ذلك، أكد المبعوث البريطاني، عقب لقائه مع رئيس مجلس الوزراء السوداني، رغبة واستعداد بلاده لبناء علاقات قوية مع السودان وإنجاح هذه المرحلة من خلال دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية، واصفا لقاءه مع الدكتور حمدوك بـ "المثمر".

وشدد على دعم بلاده للخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام الدائم بالبلاد.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوداني المُكلف الدكتور عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث مجالات التعاون السوداني البريطاني وتطرق للخطوات الجارية في تنفيذ اتفاقية سلام السودان الموقعة بجوبا وفقا لما هو مخطط لها.

وأضاف أن الجانبين ناقشا مدى مساهمة السودان في إنجاح اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، علاوةً على بحث تطورات الأحداث الأخيرة في أثيوبيا، ومدى تأثيرها على السودان.

وأشار قمر الدين إلى أن المبعوث البريطاني قدم خلال اللقاء اعتذار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن زيارته للخرطوم، والتي كان مقرراً لها الأسبوع الماضي.