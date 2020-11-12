رئيس البرلمان اللبناني: إنقاذ البلاد يتطلب إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاح

بيروت - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن إنقاذ لبنان من الأزمات المتعددة التي يعاني منها يتطلب إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وأن يكون وزراؤها اختصاصيون يحوزون ثقة المجلس النيابي.

جاء ذلك خلال استقبال بري لمستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال إفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها كبار المسئولين وزعماء القوى والأحزاب والتيارات السياسية الأساسية.

وشدد رئيس المجلس النيابي على أهمية تطبيق الإصلاحات، لاسيما في قطاع الكهرباء والعمل على محاربة الفساد، مؤكدا تمسكه بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان والتي سبق وطرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي وذلك عقب أقل من أسبوع من وقوع انفجار ميناء بيروت البحري، في حين لا يزال زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري والذي كلفه أعضاء مجلس النواب في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، يعمل على مسار التأليف الحكومي في ظل عقبات تتعلق بشروط ومطالب القوى السياسية والحصص الوزارية لكل منها.