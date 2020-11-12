أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمدينة جدة بالسعودية

05:29 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمدينة جدة بالسعودية

الشرطة السعودية

الجزائر - أ ش أ

أدانت الجزائر بشدة، اليوم الخميس، الاعتداء الذي وقع بمدينة جدة السعودية أمس وخلف عددا من المصابين.

وأعربت الجزائر - في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الإعمال الإجرامية متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

هذا المحتوى من

Asha
السعودية الاعتداء الإرهابي مدينة جدة الجزائر

الخبر التالى:

السودان: البرهان يرأس اجتماعا لبحث ترتيبات استقبال قادة أطراف السلام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109881

    عدد المصابين

  • 100662

    عدد المتعافين

  • 6405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 52352876

    عدد المصابين

  • 36626932

    عدد المتعافين

  • 1287820

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا