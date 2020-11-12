الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمدينة جدة بالسعودية
الجزائر - أ ش أ
أدانت الجزائر بشدة، اليوم الخميس، الاعتداء الذي وقع بمدينة جدة السعودية أمس وخلف عددا من المصابين.
وأعربت الجزائر - في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الإعمال الإجرامية متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
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