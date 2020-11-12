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مصر تدين استهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي

04:37 م الخميس 12 نوفمبر 2020
مصر تدين استهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (د ب أ):

أعربت مصر عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم الخميس .

وقالت مصر، في بيان أصدرت وزارة الخارجية اليوم، إنها "تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة".

وأكدت مصر وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى هولندا أفادت بتعرض مقرها في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار "جبان" فجر اليوم دون تعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وزارة الخارجية المصرية السعودية لاهاي

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