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السفارة السعودية في لاهاي تحث مواطنيها على توخي الحذر عقب تعرضها لهجوم

04:34 م الخميس 12 نوفمبر 2020
السفارة السعودية في لاهاي تحث مواطنيها على توخي الحذر عقب تعرضها لهجوم

السعودية

الرياض - أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سفارة المملكة لدى هولندا التي تعرض مقرها في مدينة لاهاي لإطلاق نار اليوم الخميس المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة.

وأعربت السفارة عن إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء، كما أعربت عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، وتطلعها إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

وتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي لحادث إطلاق نار اليوم دون وقوع إصابات، وأبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية الهولندية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق الموقع وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الأدلة الجنائية.

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