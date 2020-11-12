الفاتيكان: فحوص كورونا مجانا لفقراء روما

روما - (د ب أ):

أعلن الفاتيكان في بيان اليوم الخميس أنه يقدم فحوص "المسحة" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بالمجان للفقراء في روما كجزء من أعمالها الخيرية.

وتم إجراء نحو 50 فحصا يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين من جانب العيادة التي يديرها المكتب الخيري للبابا فرنسيس أسفل أعمدة ساحة القديس بطرس.

وقال الفاتيكان إن الفحوص يتم توفيرها لـ"الفقراء المستحقين لمهاجع (المشردين) أو أولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم".

ويقدم النظام الصحي الإيطالي أيضا الفحوص دون مقابل، حيث يتم إجراء أكثر من 200 ألف فحص يوميا بشكل اعتيادي، لكن النظام مثقل بشكل خطير بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات.

وأعلن الفاتيكان عن الفحوص المجانية قبل اليوم العالمي للفقراء، الذي يحييه البابا فرنسيس يوم الأحد بقداس خاص في كنيسة القديس بطرس.

و قال الفاتيكان إنه سيتم السماح لنحو 100 شخص "يمثلون جميع الفقراء في العالم" بالإضافة إلى متطوعين خيريين ومتبرعين بحضور القداس.

ولن تقام المبادرات الأخرى المعتادة لهذا اليوم - مثل الغداء الذي يستضيفه البابا فرنسيس عادة لـ1500 فقير - بسبب قيود فيروس كورونا.

وعوضا عن ذلك، سيتم توزيع عبوات غذائية وكمامات للأسر المحتاجة والطلاب في روما، بمساعدة رعاة مثل نادي روما لكرة القدم.