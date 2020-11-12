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"الداخلية العرب" يدين الاعتداء الإرهابي الذي وقع في السعودية

04:17 م الخميس 12 نوفمبر 2020
"الداخلية العرب" يدين الاعتداء الإرهابي الذي وقع في السعودية

أرشيفية

القاهرة - أ ش أ

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدي إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت الأمانة العامة -في بيان اليوم الخميس- عن تمنياتها بالشفاء العاجل لتعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معلنة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقراراها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

مجلس وزراء الداخلية العرب السعودية جدة

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