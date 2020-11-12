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اعتقال زعيم المعارضة الأرمينية في حملة صارمة ضد الاحتجاجات

03:22 م الخميس 12 نوفمبر 2020
اعتقال زعيم المعارضة الأرمينية في حملة صارمة ضد الاحتجاجات

زعيم المعارضة في البرلمان الأرميني، جاجيك تساروكيا

يريفان - (د ب أ):

قال محققون اليوم الخميس إنه جرى اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان الأرميني، جاجيك تساروكيان، وشخصيات بارزة أخرى، بسبب تنظيم احتجاجات حاشدة ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الأرمينية يريفان أمس الأربعاء بعد أن وافق باشينيان على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة لأذربيجان المجاورة في اتفاق لإنهاء قتال دموي استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفييتية السابقتين.

وكان إدوارد شارمازانوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني الأرميني، وأرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني، ضمن المعتقلين.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إن المعتقلين يواجهون اتهامات بـ "تنظيم مسيرات بالمخالفة للقانون". وكانت أرمينيا حظرت التجمعات حيث أعلنت الأحكام العرفية في خضم التصعيد مع أذربيجان.

وأفادت الأنباء بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في اشتباكات بين الجانبين في إطار النزاع على منطقة ناجورنو كاراباخ، والتي سيطرت عليها لعقود القوات الأرمينية المسيحية إلى حد كبير، لكن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

ووافق باشينيان على اتفاق السلام مع أذربيجان والقوة الإقليمية، روسيا، بعد أن فقدت القوات الأرمينية السيطرة على بلدة شوشي، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تعرف في أذربيجان باسم شوشا.

البرلمان الأرميني جاجيك تساروكيان نيكول باشينيان يريفان

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