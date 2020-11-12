اعتقال زعيم المعارضة الأرمينية في حملة صارمة ضد الاحتجاجات
يريفان - (د ب أ):
قال محققون اليوم الخميس إنه جرى اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان الأرميني، جاجيك تساروكيان، وشخصيات بارزة أخرى، بسبب تنظيم احتجاجات حاشدة ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الأرمينية يريفان أمس الأربعاء بعد أن وافق باشينيان على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة لأذربيجان المجاورة في اتفاق لإنهاء قتال دموي استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفييتية السابقتين.
وكان إدوارد شارمازانوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني الأرميني، وأرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني، ضمن المعتقلين.
وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إن المعتقلين يواجهون اتهامات بـ "تنظيم مسيرات بالمخالفة للقانون". وكانت أرمينيا حظرت التجمعات حيث أعلنت الأحكام العرفية في خضم التصعيد مع أذربيجان.
وأفادت الأنباء بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في اشتباكات بين الجانبين في إطار النزاع على منطقة ناجورنو كاراباخ، والتي سيطرت عليها لعقود القوات الأرمينية المسيحية إلى حد كبير، لكن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.
ووافق باشينيان على اتفاق السلام مع أذربيجان والقوة الإقليمية، روسيا، بعد أن فقدت القوات الأرمينية السيطرة على بلدة شوشي، ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تعرف في أذربيجان باسم شوشا.
الخبر التالى:إقالة مسؤول كبير في تونس بسبب أزمة النفايات الإيطالية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109881
عدد المصابين
-
100662
عدد المتعافين
-
6405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
52352876
عدد المصابين
-
36626932
عدد المتعافين
-
1287820
عدد الوفيات
إعلان