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رئيس الوزراء الإثيوبي: جماعة متمردة قامت بإعدام جنود الحكومة

02:57 م الخميس 12 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الإثيوبي: جماعة متمردة قامت بإعدام جنود الحكومة

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

أديس أبابا - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، إن جبهة تحرير شعب تيجراي نفذت عمليات إعدام بحق جنود الحكومة في شمال البلاد.

وقال إن الجيش استعاد السيطرة على بلدة شيري في منطقة تيجراي، وعثر على "جثث لجنود كانوا مقيدين وجرى إعدامهم"، مضيفا أن " هذه القسوة تدمي القلب".

ولم يقدم آبي، الذي كان يتحدث عبر تويتر، بتفاصيل حول عدد القتلى.

من ناحية أخرى، صوت برلمان إثيوبيا لصالح إلغاء الحصانة من المحاكمة الممنوحة لـ 39 مسؤولا في تيجراي. وعلى الرغم من اعتبارها حركة متمردة، فإن جبهة تحرير شعب تيجراي تعد الحزب الحاكم للمنطقة.

وصوت النواب لصالح إلغاء الحصانة الممنوحة لسياسيين من بينهم رئيس الإقليم ديبريتسيون جيبرمايكل " لحمله السلاح ومهاجمة الجيش الاتحادي وارتكاب جرائم أخرى".

وقد أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي عن قلقهم إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، عقب أن أصدر آبي الأسبوع الماضي أوامره بفرض حظر تجوال وإرسال جنود لقمع ثورة جبهة تحرير شعب تيجراي.

آبي أحمد إثيوبيا

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