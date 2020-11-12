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البرلمان العربي يُحذر من خطورة منع الحوثيين صيانة خزان صافر النفطي

02:55 م الخميس 12 نوفمبر 2020
البرلمان العربي يُحذر من خطورة منع الحوثيين صيانة خزان صافر النفطي

البرلمان العربي

القاهرة - أ ش أ

حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من خطور استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم السماح لفريق الأمم المتحدة لصيانة خزان "صافر " النفطي قُبالة ميناء "رأس عيسى" في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.

ونبه "العسومي"، في بيان صحفي اليوم "الخميس" إلى أن خزان "صافر" يواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها اليمن ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفني من القيام بعملية صيانة الخزان أو تفريغه الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

وطالب العسومي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

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البرلمان العربي الحوثيون خزان صافر النفط

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