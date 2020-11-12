جوتيريش يحذر من اندلاع الصراعات والحروب في ظل وباء كورونا
نيويورك - أ ش أ
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من اندلاع الصراعات والحروب في ظل وباء (كورونا)، مؤكدًا أن الرابح الوحيد في تلك الصراعات سيكون هو الفيروس.
وقال جوتيريش -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- "عندما يخوض البشر حربًا ضد بعضهم بعضًا أثناء الوباء، فإن الرابح الوحيد من هذه الحروب هو الفيروس".
ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد السعي نحو تحقيق السلام بإيقاف إطلاق النار في كل النزاعات حول العالم، مضيفًا: "إذا عملنا معًا سنهزم فيروس كورونا، ونمنع كارثة التغيرات المناخية، ونمهد الطريق لعالم أفضل".
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