قبرص تعلن المزيد من الإجراءات لوقف انتشار كورونا

نيقوسيا - أ ش أ

أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس أيوانو عن حزمة جديدة من إجراءات الطوارئ لوقف انتشار فيروس (كورونا) سيتم تنفيذها على مستوى الجزيرة، بالإضافة إلى إجراءات إضافية لمنطقتي ليماسول وبافوس.

وقال الوزير -حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية /سي إن إيه/- إنه بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت في الرابع من نوفمبر، فإنه سيتم تنفيذ المزيد من الإجراءات في جميع أنحاء قبرص في الفترة ما بين 12 و30 نوفمبر .. وتشمل هذه الإجراءات الملاعب والمتنزهات وأماكن الترفيه، في حين سيتم حظر إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية والفنية والفعاليات .. كم سيتم حظر الزيارات لدور الرعاية ومحلات بيع الأغذية والمشروبات (محلات السوبر ماركت والأسواق الصغيرة ومحلات الجزارة وما إلى ذلك) والصيدليات لمن هم أقل من 65 عاماً وممن هم ليسوا من ذوي الإعاقة، وذلك منذ بدء عمل هذه المحلات وحتى الساعة 10صباحاً.

وقال الوزير إنه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة على مستوى الجزيرة فإنه بعد تقييم البيانات الوبائية التي ظهرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر في منطقتي ليماسول وبافوس، فقد تقرر تنفيذ إجراءات محلية إضافية في هاتين المنطقتين.

وتشمل الإجراءات الجديدة في منطقتي ليماسول وبافوس - التي ستدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر حتى 30 من الشهر - أموراً عدة منها، حظر تنقل الأشخاص من وإلى منطقتي ليماسول وبافوس، وكذلك التنقل بين المنطقتين باستثناء حركة الموظفين في الخدمات الأساسية أو لأسباب طبية (بعد تقديم شهادة طبية)، أو لتوصيل الأشخاص من وإلى المطارات وميناء ليماسول.

ويحظر التجمعات في الأماكن العامة (الحدائق والساحات والسدود ومناطق التنزه والشواطئ الأرصفة والمراسي ) إلا للأغراض الرياضية بشرط ألا يزيد العدد عن شخصين، ويستثنى من ذلك الأطفال القصر أثناء ممارسة ذويهم للرياضة.

ويجب أن تبدأ المدارس الثانوية العامة والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في توفير تعليمها عن بعد اعتباراً من 16 نوفمبر .. وتستمر رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في العمل بشكل طبيعي.

كما يحظر زيارة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والتشخيصية العامة والخاصة .. وكذا تعليق عمل المطاعم وأماكن تقديم الطعام الشعبي والمقاهي ومطاعم البيتزا والحانات وأماكن تقديم المشروب والوجبات الخفيفة والمقاصف وما إلى ذلك، باستثناء الخدمات المتعلقة بالتوصيل إلى المنازل والطلبات الخارجية.